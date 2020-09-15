بسمة تدعم رضوى الشربيني في أزمة "الحجاب": ست جدعة

علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الإعلامية رضوى الشربيني، عقب قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالتها للتحقيق، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب في إحدى حلقات برنامجها "هي وبس".

وشاركت بسمة صورة لرضوى الشربيني، متغزلةً بها، قائلةً "الست الجدعة".

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حلقة رضوى الشربيني تثير الجدل

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

ووجهت "رضوى" رسالة خلال حديثها في برنامج "هي وبس"، المُذاع على فضائية "cbc سفرة"، قائلة "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد الماضي، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.