خالد النبوي يحيي ذكرى وفاة والدته بصورة ورسالة: وحشتيني

علاقات و مجتمع

أحيا الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ذكرى وفاة والدته التي رحلت قبل عامين، بنشر صورة جمعت بينهما.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة الذي شاركها، قائلًا "أمي حبيبتي، سنتين على الرحيل وإنتس لسه النور اللي بينور الطريق، كل يوم أبعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي وعملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني".

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لقيت الصورة التي شاركها الفنان استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، مكثفين الدعوات لها، وكان من أبرزهم الفنانة رانيا محمود ياسين، إذ قالت" تعيش وتفتكر يا خالد الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، فيما قالت الفنانة هاجر الشرنوبي، "ربنا يرحمها يارب ويسكنها الجنه هي وأبويا".

وجاء من تعليقات محبي الفنان، "طول عمره فنان محترم ومحبوب وموهوب في تمثيله وأدواره الرائعة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين وربنا يجعلها من أهل الجنة وينور قبرها يارب العالمين ويصبره علي فراقها يارب، حضرتك شبهها جداً ربنا يرحمها ويغفر لها يارب، حضرتك طالع شبه والدتك بالملي، قمرات في الصورة".

وكان الفنان خالد النبوي، أعلن عن وفاة والدته، منذ عامين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب وقتها: "أمي حبيبتي.. بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى اللهم رحمتك الواسعة إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي، كانت مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنان محمود حميدة، وريهام حجاج، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.