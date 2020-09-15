أول عرض يحدد ما إذا كنت مصابا بـ"كورونا" أو نزلة برد أو إنفلونزا.. اعرفه جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تزداد خطورة قدوم فصلي الخريف والشتاء في الإصابة بالأنفلونزا الموسمية والتي تتشابه في أعراضها مع فيروس كورونا، وهو ما نبّه إليه سابقا، الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة.

والخطورة تُكمن عند الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة وترافقها الإصابة بكورونا بنفس الوقت ما يؤدي الى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب، ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين إلى تعطيل عمل بعض الأعضاء،

لكن عند الإصابة بنزلة برد أو حساسية فقط أو فيروس كورونا فقط كيف يمكن التمييز بينهما؟ هذا ما أجاب عنه باحثون من جامعة جنوب كارولينا، إذ حددوا ترتيبا متميزا للأعراض لدى مرضى "كوفيد-19"- حمى يتبعها سعال، وذلك وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ومن ناحية أخرى، بالنسبة للإنفلونزا الموسمية، يصاب الناس عموما بسعال قبل الحمى. ومن المرجح أن تبدأ نزلات البرد بالتهاب الحلق كأول أعراض المرض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

أما الحساسية فتظهر فجأة وتشمل: حكة في العين والعطاس وسيلان الأنف.

وباختصار، يمكن تلخيص الأعراض الأولى لكل مرض على النحو التالي:

- "كورونا": حمى.

- الإنفلونزا: سعال.

- الزكام (نزلات البرد): التهاب الحلق.

- الحساسية: حكة في العين والعطس وسيلان الأنف، كلها مرة واحدة.

وتحدد الدراسة هذه الأعراض على أنها أولى العلامات التي تظهر في كل حالة.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر، حيث لن يمرض كل شخص مصاب بـ "كوفيد-19"، بالحمى.

وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يصاب بعض مرضى الإنفلونزا بالسعال، وهذا هو السبب في أن طول الوقت الذي تستغرقه الأعراض في الظهور، قد يكون دليلا آخر.

وحدد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الاختلافات الرئيسية في ظهور أعراض "كوفيد-19"، والإنفلونزا.

ويمكن أن تستغرق أعراض "كوفيد-19" وقتا أطول للظهور من أعراض الإنفلونزا - حتى 5 أيام بعد الإصابة.

ومع ذلك، يمكن أن تظهر أعراض "كوفيد-19" في وقت مبكر، يصل إلى يومين أو متأخرا حتى 14 يوما بعد الإصابة.

ويمكن أن تستغرق أعراض الإنفلونزا ما يصل إلى 4 أيام للظهور بعد الإصابة، وعادة ما يكون الشخص معديا في اليوم السابق لظهور الأعراض. وقد يظل الأشخاص المصابون بالإنفلونزا معديين لمدة تصل إلى 7 أيام بعد الإصابة.