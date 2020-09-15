صور.. رحلة العمر في هذه القرية النوبية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - غرب سهيل، هي قرية نوبية على الضفة الغربية لنهر النيل، وتقع على بُعد بضعة كيلومترات من سد أسوان وحوالي 900 كيلومتر غرب القاهرة. تأسر هذه القرية، التي كانت ولا تزال تقدم للزائرين متعة فريدة واستثنائية لسنوات عديدة، القلب والعقل معًا.

ووفق الموقع الرسمي لهيئة تنشيط السياحة، تقدم تجربة حقيقية للحياة النوبية وتملأ قلوب جميع الحاضرين بالكثير من المتعة.

تضم هذه القرية النوبية أكثر من 50 منزلاً صغيرًا باللونين الأزرق والأبيض بنوافذ صفراء خشبية رائعة وأبواب خضراء وتمتد هذه المنازل لتملأ الأفق. وتتناثر هذه المنازل أسفل أشعة الضوء الأحمر والبرتقالي المنبعثة من القمر. تمنح القرية زائريها شعورًا بأنهم في المنزل بعيدًا عن الطبيعة المتكلفة لحياة الفندق.

داخل منازل القرية المكونة من طابق واحد، يقضي السياح أوقاتهم على الطريقة النوبية بالكامل. ففي خلال أيام قليلة في القرية، ينامون في منازل السكان النوبيين، ويأكلون طعامهم ويشربون المشروبات المحلية.

تنقسم معظم منازل القرية إلى قسمين، أحدهما لتصنيع منتجات النوبيين، مثل القبعات المصنوعة يدويًا والفساتين ومشروب الكركديه النوبي بالإضافة إلى المكسرات المطحونة محلية الصنع.

يتم تخصيص الجزء الآخر من المنازل لاستضافة السائحين. خارج المنازل، تصنع النساء والأطفال المنتجات لبيعها إلى مئات السائحين الزائرين. تمثل غرب سهيل جزءًا جوهريًا من مسار العديد من السائحين الذين يزورون جنوب مصر. يريد السكان أن يعيش السائحون الحياة النوبية التي أدت إلى شهرة القرية في مكانها الأصلي منذ قرن مضى. وهي رحلة عمر لا يمكن تفويتها أو تجاوزها.