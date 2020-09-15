الجينز الباجي يعود بقوة هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن السروال الجينز الباجي (Baggy Jeans) يعود بقوة هذا الخريف ليستحضر روح التسعينيات الجذابة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز الباجي يمتاز بقصة واسعة وفضفاضة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة وإطلالة كاجوال متحررة.

ولإطلالة أكثر تحررا يمكن تنسيق الجينز الباجي مع قميص بحجم XXL. وبالنسبة للأحذية، فإنه يمكن تنسيق الجينز الباجي مع حذاء رياضي أو بوت الكاحل (أنكل بوت).

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