بعد شائعات غلق المقاهي.. إزاي تحببي زوجك في قعدة البيت

علاقات و مجتمع

نفت رئاسة مجلس الوراء، إصدار قرار بغلق المقاهي، كأحد الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي باسمها نادر سعد إن هذا الأمر لم يطرح للنقاش من الأساس.

وعلى الرغم من ذلك تصدرت تلك الشائعة محركات البحث، وكانت الأكثر تداولا بين رواد "السوشيال ميديا"، ويقدم لك موقع "هن"، نصائح لتجعلي زوجك يتقبل المكوث في المنزل في حالة إغلاق المقاهي مرة أخرى.

من جهتها قالت هالة حماد استشاري الطب النفسي، في تصريحات لـ"هن"، إنه يجب على كل سيدة واعية امتصاص غضب زوجها في تلك الظروف، مقدمة عددا من النصائح لاحتواء الزوج في المنزل..

اشغلي وقت فراغه بمشاركته في أعمال بسيطة داخل المنزل.

لا تتهميه بعدم الرضا، وإنكار ما يقدمه ولو كان بسيطا.

خصصي وقتا له، للاستماع إليه والتحدث في أحواله دون النظر للمشكلات.

عليكي بالجلسات الرومانسية البسيطة مثل كوب الشاي والكيك، تجعل وقت التعب طوال اليوم يزول.

الاستماع له جيدا حتى يفرغ كامل ضغطه النفسي.

الزوج يحب المرأة التي تكون له صديقة وأم وحبيبة، وإذا كان بطبيعته عصبي لا تدخل مع في صدام فالرجل لا يحب المرأة ذات الصوت العالي.

الرجل يجب أن يعلم بأن له دور أيضا في سير أمور الأسرة واتزانهم النفسي، فإن كان صاحب شخصية عصبية يجب أن يتعلم السيطرة عليها.

أما محمد سامي، خبير العلاقات الأسرية، فقدم نصائح في حال مكوث الرجل في المنزل مرة أخرى حال غلق المقاهي، وهي كما ذكرها لـ"هُن".

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على الزوجة تحمل نفسية زوجها فقد يكون عصبيا بسبب جلوسه في المنزل.

تجنب الكلام السلبي، والحذر اثناء الحديث الذي يتسبب في استثارة غضب الزوج.

محاولة تقديم الدعم النفسي والتقرب منه، وتوفير سبل الراحة له حتى يتخطى هذه المرحلة.

بعد الغداء يمكنك ابتكار حلوى من ذوقك وعملها مساء كي تستمعي أثناء مشاهدة التلفاز، فضلًا عن تجهيز السناكس المختلفة.

شاركي أطفالك وزوجك لعب البلايستيشن في البيت، وهو ما يضيف كثيرا من المرح، والتفاعل داخل المنزل.

مشاهدة المباريات

تركيب سماعات للتلفزيون، بحيث يصبح الصوت مجسما.

تزيين غرفة المعيشة بتيشيرتات النادي، وبعض الكرات الصغيرة.

يمكن ترك الأطفال لدى والدتك أو حماتك، أثناء إذاعة المبارة لتجنب الإزعاج.

الاشتراك في القنوات العارضة للمبارة، ومفاجأة زوجك بها.

جعل الأطفال يرتدون تي شيرتات النادي وخلق الجو الرياضي بالمنزل.

تجهيز بعض التسالي مثل اللب والسوداني والفيشار أو الساندوتشات الخفيفة، مع بعض العصائر والمشروبات المثلجة.

شاركي زوجك حماسه حتى وإن لم تكوني من مشجعي كرة القدم.

لا تستفزيه، بتشجيعك لمنتخب المنافس.

يمكن دعوة أصدقائة لمشاهدة الماتش معا.