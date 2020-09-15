إيمي سمير غانم تحن لرجاء الجداوي بصورة تجمعهما.. "أصيلة"

علاقات و مجتمع

علاقة صداقة كبيرة جمعت بين الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي كانت دائمًا ترافقها في المناسبات وطالما تحدثت عن قربهما من بعضهما البعض خلال اللقاءات التلفزيونية، حيث كانت تعتبرها مثلها الأعلى.

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لها برفقة الفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "ربنا يرحمها يارب ويجعل مثواها الجنة اجمل إنسانة أحبها في الله، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب، جزاك الله خير إيمي تذكري الناس دائما يترحمو عليها أصيله والله يارب يفتح لك خيران السموات وكنوز الأرض، أصيلة يا إيمي".

وفاة رجاء الجداوي

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن دنيانا في يوليو الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن مكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، لمدة 42 يومًا.