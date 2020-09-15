لقاء الخميسي بـ"نيولوك" جديد: إيه رأيكم (صورة)

لايف ستايل

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة جديدة لها، بقصة شعر مختلفة. وعلقت "لقاء" على الصورة، قائلة: "إيه رأيكم في القصة الجديدة". Advertisements واعتادت "لقاء" من وقت لآخر مشاركة متابعيها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بصور ومقاطع فيديو لها عن حياتها الشخصية. ويذكر أن "لقاء" شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2020، بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمات سميحة أيوب، نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، وبمشاركة عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا.

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