رضوى الشربيني بعد إحالتها للتحقيق: رب الخير ما بيجبش إلا الخير

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالتها للتحقيق، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب في إحدى حلقات برنامجها "هي وبس".

وكتبت "رضوى" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "رب الخير ما بيجبش إلا الخير".

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وتفاعل معها متابعوها لدعمها في أزمتها: "طمنينا عليكي" "شدة وتزول" "عندما تكون ناجحاً يكثُر الحساد" "تفاهه الأيام.. تغلبت على كل ما هو رائع بداخلنا".

حلقة رضوى الشربيني المثيرة للجدل

وأثارت الإعلامية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة عقب حديثها عن الحجاب، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات فكرت في نزعه، بعد سنوات من ارتدائه.

ووجهت "رضوى" رسالة خلال حديثها في برنامج "هي وبس"، المُذاع على فضائية "cbc سفرة"، قائلة "أوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد الماضي، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.