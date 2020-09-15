نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور: ملكة جمال العالم

لايف ستايل

شاركت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين لها من أحدث إطلالة لها.

ظهرت الفنانة بإطلالة شبابية، لفتت انتباه متابعيها وتفاعل عدد كبير منهم معها، حيث حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من أبرزهم الفنانة سوسن بدر، حيث علقت "ما شاء الله روحك وملامحك قمر".

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كما تبادل المتابعون التعليقات متغزلين بها، "قمر طول عمرك، إنتي لسة زي ما أنتي، سبحان الله مازلتي تلك الوردة الجميلة برائحتها الزكية، أجمل نساء العالم"، كما تغزل إحدى متابعيها بقصيدة، قال خلالها، "إنت نجمة الجماهير إنت أحلى بنات العالم العرب إنت حلوة إنت عيونك حلوين إنت ملكة جمال مصر الأولى العالم العرب منور قمر إنت نجمة مصر الأولى العالم العرب إنت حبيبتي قلبي أنا بموت فيك إنت وحشتيني جدا في مصر أنا نحبك نادية الجندي".

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، وبيومي فؤاد، ومي الغيطي.