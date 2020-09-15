علاقات و مجتمع
مقطع فيديو طريف، لا يتعدى مدته ثوان، شاركته الفنانة مي كساب، برفقة زوجها مطرب المهرجانات أوكا، عقب ترويجها لأغنيته الجديدة "اتدلع"، والذي ظهر خلالها بشارب.
وقالت الفنانة خلال مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله برفقة زوجها، "زي ما وعدتكم.. مدخلش البيت بشنبه، نعيما يا حبييي حمد لله على سلامتك الشنب راح، راح كان ماضي وراح".
وكانت نشرت "كساب" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بوستر الأغنية، ساخرة، بقولها: "أغنيه الجيل وكل جيل.. 1991.. الجيل اللي اتدلع.. وربنا يسامح جوزي ع الشنب ده.. يخلص الكليب وهيتحلق على طول.. مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك..1991 قريبًا بالأسواق".
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تمازح أوكا في فيديو جديد: الشنب راح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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