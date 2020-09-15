هذا الزيت مفتاح جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن زيت الكاموميل الأزرق (Blue Chamomile Oil) يعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنه يمنح البشرة مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الكاموميل الأزرق يمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، ومن ثم فهو يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة ويحد من مواضع الاحمرار ويحارب الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء.

كما يعمل زيت الكاموميل الأزرق على تصغير المسام وتقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، فضلا عن ترطيب البشرة الجافة.

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