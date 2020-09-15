نجدة الطفل: تجاوزات أحمد وزينب أمام النيابة.. ومش عارفين هما فين

علاقات و مجتمع

علق الإعلامي عمرو أديب، على الملقب الذي قام به اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب في طفلتهما الصغيرة.

وقال أديب، خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أحنا في زمن ميعلم بيه إلا ربنا، وأحمد وزينب عملوا مشاكل كتير على يوتيوب والمرة دي عملوا مشاكل كتير الناس كلها مش طايقاها لأنها مع طفلة، والطفلة دي هما بيقوموا باستغلالها في فيديوهاتهم من أول يوم".

وأضاف: "عدت مرة واتنين وتلاتة وآخر مرة تفتق ذهنهم لحيلة شريرة أن الأم تدهن وشها أسود وتلبس باروكة ويخوفوا البنت ويرعبوها، والمرة دي فيه بلاغات كتير متقدمة في أحمد وزينب".

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من جهته، قال عمرو عثمان، رئيس خطة نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنهم تلقوا بلاغات حول مقلب أحمد حسن وزينب، مضيفًا: "هما بقالهم فترة بيعملوا فيديوهات كتير غير مقبولة ولكن للأسف بتلاقي رواج في المجتمع وتلاقي الناس تعمل لهم لايك وتشجعهم وتتفرج عليهم والنتيجة أنهم بيزدادوا إساءة واستهتار والموضوع ابتدى يدخل في استغلال الطفلة".

وأوضح عثمان أنهم أبلاغوا مكتب النائب العام وأحالوا الشكوى لنيابة البساتين، لافتًا إلى أن النيابة كلفتهم بعمل تقرير عن حالة الطفلة، مؤكدًا عدم معرفته بمكان وجود أحمد حسن وزينب.

ولفت إلى أنهم ذهبوا للكمبوند الذي يقيموا فيه ولكن الأمن أخبرهم أنهم غير موجودين، موكدًا أن عقوبة جريمة الإساءة لكرامة الطفل وجريمة اتجار واستغلال الطفلة تجاريا 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.