إطلالات غريبة لـ ياسمين رئيس في عيد ميلادها: تسريحة رجالي وبيجاما

لايف ستايل

رسمت الفنانة ياسمين رئيس، خطا مميزًا لنفسها، فعادة ما لفتت الأنظار إليها لإطلالاتها الغريبة التي ظهرت بها في مناسبات مختلفة أو شاركت بها متابعيها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا".

وفي عيد ميلادها الذي يتزامن اليوم، 15 سبتمبر، يرصد "هن" أبرز الإطلالات الغريبة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين رئيس من التسريحة الرجالي للبيجاما التي كانت إطلالاتها في أحد المهرجانات.

تسريحة شعر رجالي

تسريح شعر رجالي، من الإطلالات التتي ظهرت بها الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فظهرت بشعر قصير للغاية، يشبه تسريحات شعر الرجال.

واعتمدت الفنانة على سترة "كت" منقوشة مع إطلالة وجه طبيعية دون مكياج.

من غير مكياج

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورتها دون أن تضع مساحيق التجميل.

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وعلقت ياسمين رئيس على الصورة، قائلة: "الذين لا يلتفتون للتفاصيل مرتاحين بس الحقيقة فاتهم كتير، كل سنة ‏وأنتم طيبين".‏

الراستا

وفي فيديو صامت، ظهرت من خلاله الفنانة ياسمين رئيس، وهي تسير وسط ما يشبه الغابة، أو الحدائق، وركزت التصوير "السيلفي"، على شعرها، الذي صففته على طريقة "الراستا" الأفريقية، وكان كله من الضفائر، مع عمل تسريحة "القططين" الشهيرة بالراستا.

إيلاينر أحمر

وضع "إيلاينر أحمر" من الإطلالات الغريبة التي ظهرت بها ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رئيس" بلون شعر نحاسي، وآيلاينر عيون باللون الأحمر، مع رسمة عريضة ومختلفة عن المُتعارف عليها، وعلقت: "انتظروا أحدث خطوط المكياج".

البيجاما

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، ظهور الفنانة ياسمين رئيس بـ"البيجاما"، الإطلالة التي انتشرت بين عدد من نجمات هوليوود وهي ما سميت بـ"Pyjama Parties".

وجاءت إطلالة ياسمين رئيس بالبيجاما، خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد "بلاش تبوسني" ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي 14.