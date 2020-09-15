ناهد رشدي عن "فستان لن أعيش في جلباب أبي": ما لبستوش في فرحي الحقيقي

علاقات و مجتمع

حفل زفاف جماهيري، ينتظره المشاهدون بمجرد الإعلان عن عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لـ"سنية عبدالعفور البرعي" التي جسدتها ناهد رشدي، محققة نجاحا منقطع النظير، ويذكرها متابعوها به في ذكرى ميلادها.

صورة حفل زفاف سنية عبدالغفور البرعي

تصوير زواج "سنية" تضمن ذكرى لن تنسى لـ"ناهد"، عندما عرض عليها النجم الراحل نور الشريف الوقوف بفستان الزفاف لالتقاط صورة فوتوجرافية بكاميرته الخاصة، "ودي من أقرب الحاجات لقلبي، ولسه محتفظة بيها، ومتعلقة عندي في البيت"، موضحة أن هذه أول مرة يتم فيها نشرها عبر "الوطن".

وعن تشابه إطلالتها كعروس في "لن أعيش بجلباب أبي" مع ملابسها خلال زفافها في الحقيقة، أكدت أنها لم ترتدِ فستانا، كما أنها لم تعقد احتفالية كبيرة، "معملناش فرح زي سنية، واكتفينا بكتب كتاب في فندق كبير وسط عدد قليل من المعازيم، وسافرنا بباقي الفلوس".

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ذكريات فرح سنية عبدالغفور البرعي

الحديث عن "فرح سنية"، جعلها تسترجع ذكريات عدة، من بينها تعامل نور الشريف معها بمحبة وتقدير، وتوجيهه لها باستمرار، "مكانش بيحرجني لو اتخلبطت، مرة قولت (نبيل طلع السلم ونزل) بدل (طلع يِسلم)، وخدها بضحك"، في ظل تعاملها بود وتقارب مع بطلة العمل عبلة كامل التي تصغرها بسنوات معدودة، و"مكنتش مضايقة إنها بتعمل دور أم رغم إني أكبر منها".

مراسم إتمام الزواج لم تخلُ من مشاهد ارتجالية من بعض الفنانين، كإخراج الممثلة الراحلة سهير الباروني كيس بلاستيك أسود من ملابسها، لتخرين طعام من الـ"أوبن بوفيه"، وقول الفنانة عبلة كامل جملة "كُل يا عبده ملكش دعوة بحد" للنجم الراحل نور الشريف، "وحتة الفرقة اللي أحياهم ناس باسم سمير صبري وفيفي عبده ضحكتنا بجد، لأننا توقعنا كومبارسات شبههم"، إلا أن الشخصيتين كانتا مختلفين تماما عن الفنان والراقصة.