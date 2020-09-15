مؤسسة "راحة بالي": نقدم الدعم للأمهات الجدد وتخفيضات على المنتجات

علاقات و مجتمع

قالت نادية جمال الدين، مؤسسة منصة دعم الأمهات الجدد "راحه بالي"، إن هذه الفكرة جاءت لها مع ولادة مولودها الأول، إذ إنها لاحظت أنها لم تمتلك أي خبرة في كيفية التعامل مع الطفل في أشهر ولادته الأولى.

وأكدت "نادية"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه، ورضوى حسن، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر فضائية "دي إم سي"، أنها كانت تحتاج للمعلومات عن طرق التربية السليمة لطفلتها، مشيرة إلى أنها لما تكن محضرة بطريقة كافية لتقديم الأمومة السليمة لطفلتها.

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وأوضحت أنها بدأت تجميع أطباء وخبراء نفسيين واجتماعيين لتقديم المعلومات الجديدة والسليمة للأمهات الجدد، لكي يربوا أطفالهم بطريقة سليمة، والرد بطريقة عاجلة على أسئلة الأمهات، حيث إن الأمومة هي أساس الحياة للأطفال.

وأضافت أن منصة "راحت بالي"، تقدم الدعم للأمهات من خلال المنصة والرد على أسئلتها من قبل الخبراء بدون مقابل، وتضاعف خبراتها من خلال اجتماعها مع أمهات وتشارك الخبرات فيما بينهما.

وأردفت أن المنصة تقدم كارت تخفيضات لكي تكون قادرة ماديًا على توفير مستلزمات طبية ووقائية وملابس للطفل، وهذه التخفيضات على الصيدليات والمستشفيات والحضانات والمدارس، من فترة الحمل وحتى فترة الشباب.

وتابعت مؤسسة منصة دعم الأمهات الجدد "راحه بالي": "98% من الحاصلين على التخفيضات يجددون كارت التخفيضات.. والكارت يُجدد بشكل سنوي"، موضحة أنها تعيد جسم الأم لطبيعته بعد الولادة من خلال تمارين تقدم للأم.