أحمد سعد: خطيبتي عملت لي بنرين على الطريق الدائري هدية عيد ميلادي

علاقات و مجتمع

رد الفنان أحمد سعد على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول إصراره على الارتباط والخطوبة والزواج.

وقال سعد خلال لقائه مع أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الخطوبة والزواج يخرجانه من النكد: "أنا مكنتش عارف أعيش الحياة بشكل معين وأنا دلوقتي لقيت حياتي ولقيت نفسي ولقيت الطريقة اللي المفروض أعيش بيها".

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وأضاف: "عمرو أخويا بيقولي أنا مش نفسي أشوف كويس أنا نفسي أشوفك عادي وبتعمل حاجات عادية زي الناس ودلوقتي أنا بخطب وبعمل حاجات عادية وبحضر بيتي وبختار ألوان النقاشة".

وتابع: "أنا بقول للناس من خبرتي ومحدش يقدر يقول إن أنا مش خبرة وبقول لهم الحاجات اللي زي فترات الخطوبة والتعارف والتعامل وبناء البيت دي أهم فترة في الحياة"، مؤكدًا أنه يعيش في هذه الفترة حاليًا.

واستطرد: "الحمد لله رب العالمين ابتديت أمشي ومعنديش أي مشكلة في حياتي ولا ناقم على أي حاجة في اللي فات وببص على اللي جاي ومش هبص على اللي فات"، مؤكدًا أنه سعيد ومسرور حاليًا.

وتحدث سعد عن خطيبته: "الناس كلها في عيد ميلادي كانوا بيوجهوا لها رسايل وكانت عاملة لي بنرين على كوبري أكتوبر وأصحابي قالوا لها انتي رفعتي سقف الهدايا"، معتبرًا أنها أمضت وقتا طويلا من أجل تقديم شيء جديد لإسعاده.