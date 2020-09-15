ياسمين رئيس تروي كواليس ارتباطها بزوجها هادي الباجوري: "أنا عارفة إني هتجوزك"

علاقات و مجتمع

قصة حب استثنائية وغير عادية، عاشتها الفنانة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادي الباجوري، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى، خلال تصوير مسلسل "عرض خاص"، فكان اللقاء الأول، واختارها في ذلك الوقت لتكون من ضمن الوجوه الجديدة في مسلسله.

ويتزامن اليوم 15 سبتمبر يوم ميلاد الفنانة ياسمين رئيس الـ35، ويُقدم "هُن" لقطات من قصتها مع المخرج هادي الباجوري، خلال السطور التالية.

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بدأت مشاعر الثنائي تتغير تجاه بعضهما، لكنها لم تترجم على أرض الواقع، إذ غابا عن بعضهما لمدة 5 أعوام قبل أن يعودا ويلتقيا فيقعا بالحب مجدداً.

وخلال مقابلة تليفزيونية، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، كشفت "ياسمين" عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحبّ وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحبّ، ثمّ قرار الارتباط، وأخيراً الـ"هيبتا" أو الحبّ الدائم.

وطالبت "ياسمين" زوجها بالاكتفاء بمرحلة البداية والجنون، وعلّقت قائلة: "من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل".

وتابعت ياسمين رئيس: "أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له، أنا عارفة اني هتجوزك".