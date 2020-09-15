ملامح من حياة هدير الهادي: أجرت عملية نحت بـ60 ألف جنيه (صور)

علاقات و مجتمع

كشفت تحقيقات النيابة التي أجرتها مع هدير الهادي، فتاة التيك توك، والتي انفردت بها "الوطن"، عن ملامح حياتها الاجتماعية، وذلك من خلال ردها على بعض الأسئلة التي وجهت لها من ممثلي النيابة العامة للتحقيق في التهم الموجهة إليها وهي "التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع من خلال صناعة فيديوهات مخلة بالآداب العامة".

ويرصد "هن" في السطور التالية جانبا من حياتها كالتالي:

- تبلغ من العمر 23 عامًا، ومقيمة بمفردها في دجلة جاردنز بحدائق أكتوبر.

- محل إقامتها في كفر الدوار بالبحيرة.

- لم تعمل.

- لديها شقيقان أصغر منها، وفي وقت سابق انفصلا والداها، كانت وقتها في الثانوية العامة، لكنهما عادا مرة أخرى منذ شهور، ويعيشان في البحيرة.

- والدها رجل أعمال لديه معرض سيارات وثلاجات، ووالدتها ربة منزل.

- كانت في نظام ثانوية عامة الأمريكان، ثم حولت للنظام عربي، ثم درست خدمة اجتماعية حلوان، لم تدخل الامتحانات.

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- حاولت العمل في أبليكشن اسمه "بيجو لايف".

- لم تمتلك سوى تحويلات من ويسترن يونيون من دكتور مصري في السعودية اسمه "عماد.ع.أ"، واستقبلت 3 حوالات مرة 600 دولار ومرة 1000 دولار ومرة 1200 دولار.

- أجرت عملية نحت بـ60 ألف جنيه من حوالي سنة.

- لديها حسابات على "تيك توك"، وإنستجرام، ويوتيوب، وسناب شات.

- احتوت مقاطع الفيديو الخاصة بها على تحريك شفايفها على الأغاني، وفيديوهات رقص.

- سعت إلى الكسب المادي رغم حال والدها الميسور: "عايزة أكبر نفسي بنفسي"، بحسب اعترافاتها.

- نفت أن يكون لها مقاطع إباحية على مواقع جنسية.

- نفت كافة التهم التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعية.