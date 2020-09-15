علاقات و مجتمع
كشف الفنان أحمد حلمي، قصة اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته الفنانة منى زكي، قائلًا إنه كان معجبًا بها كفنانة، لا أكثر، قبل أن يدخل عالم التمثيل.
وأضاف حلمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "في مرة قاعد مع واحد صحبي على القهوة، قالي انت هتتجوز منى زكي، فقلت إنه مطبق وبيخرف، وقلتله انت القهوجي حط لك حاجة في الشاي، فقالي مش بهزر".
وتابع، أنه كان يقدم برنامج أطفال، وتحدث إليه المنتج محمد فوزي وطلب منه أن يلتقيه في المكتب: "وقتها مكنتش معروف، كنت بطلع بإيدي وقفايا"، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى مكتبه في هيئة ليست جيدة ولم يكن يرتدي ملابس جيدة أيضًا، وكان متعبًا بسبب انتهائه للتو من تصوير إحدى حلقات برنامجه.
وأردف: "لما رحت وقابلته وشفت منى زكي، وكرهت نفسي ومحمد فوزي لأني قابلتها وأنا مكنتش لابس كويس، ودخلت قعدت في الكرسي اللي قدامها، مكنتش مركز في حاجة إلا أن ريحتي متهبش عليها لأني مكنتش مستحمي".
وواصل: "عرض عليّ أن أشارك في المسرحية ولم أتحدث طيلة الجلسة، لأنني كنت أخشى رد فعلها تجاه رائحتي، وتحدثت مع المنتج على انفراد، وشعرت أنهما يتحدثان عني بسوء، وعندما خرجا قالا لي إنهما سيتحدثان إليّ لاحقًا فاعتقدت أنه رفضني، وهذا لم يحدث، لأنه أبلغني بعد ذلك بأنني سأشارك في المسرحية".
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي يحكي تفاصيل أول لقاء مع منى زكي: مكنتش مستحمي وخايف تشم ريحتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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