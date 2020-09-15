أحمد حلمي عن تقدمه لخطبة منى زكي: "أبوها قالي متخرجوش مع بعض"

علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد حلمي، إنه تحدث مع شقيق زوجته الفنانة منى زكي، عندما تقدم لخطبتها، وذلك قبل أن يرجع والدها من السفر.

وأضاف حلمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "عندما قابلت والدها كان متفهمًا وضعي، ولم يسألني عن إمكانياتي المادية، لأنه أدرك أننا نحب بعضنا".

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وتابع: "طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأني مكنش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 ألف أو 40 ألف جنيه".

وأردف، أنه شارك في فيلم "55 إسعاف" مع النجم محمد سعد في هذه الفترة، وفيلم "رحلة حب"، وفيلم "الناظر"، وفيلم "السلم والثعبان"، لافتًا إلى أنه شارك في إعلان لشركة اتصالات شهيرة مع النجم محمد سعد واشترط الحصول على 40 ألف جنيه لكي يحصل على حق الشبكة، فوافقت الشركة.

وأشار، إلى أنه حاول الحصول على شقة الزوجية في منطقة المهندسين، لكن أثمان الشقق هناك كان باهظًا للغاية، لكنه استطاع الحصول على شقة بالصدفة، بسبب تعرض صاحبها لضائقة مادية.

وواصل: "الشقة كانت مفروشة، وكان رافض الدفع بنظام الأقساط بسبب الأزمة المادية، لكني لما كلمته أقنعته وقلت له إني هدفع الأقساط من الشغل، وكان معايا سمسار مكنش مصدق اللي حصل، بعدها استلمتها لأنها مفروشة ووضبت الشقة وأنا نايم جواها لحد ما خلصتها واتجوزنا فيها، مشيت بالنية".