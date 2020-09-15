تبحث السيدات عن أنواع جديدة من الصوص لاعداد الدجاج بها، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير الدجاج بالتفاح، وفقاً لموقع "فود نتورك".

مقادير الدجاج بصوص التفاح

4 قطع من صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

تفاحة خضراء منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح.

كوب ونصف كوب من عصير التفاح.

ملح.

Advertisements

فلفل أسود مطحون طازج.

نصف بصلة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف.

ورقتا لورا.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق متعدد الأغراض.

طريقة تحضير دجاج بصوص التفاح

تبّلوا الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

سخّنوا الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة على نار متوسطة عالية، وأضيفوا صدور الدجاج وقلبوه لمدة 4 دقائق على كل جانب حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم ارفعوه من المقلاة جانباً.

أضيفوا الزبدة المتبقية، والبصل وشرائح التفاح، والثوم، والزعتر، وورق اللورا، واقلوا التفاح لمدة 6 دقائق حتى يتغير لون التفاح ويصبح البصل طرياً، ثم أضيفوا الدقيق وقلبوه لمدة دقيقتين.

أضيفوا الدجاج مرة أخرى، وأضيفوا عصير التفاح حتى يغلي، ثم اتركوه على نار هادئة لمدة 12 دقيقة حتى ينضج الدجاج وبالهنا والشفا.