قصة اعتراف حلمي بحبه لمنى زكي: قلتلها بحبك على بوز المركب زي تايتنك

علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد حلمي، إن صديقًا له تنبأ بأنه سيتزوج بالفنانة منى زكي، قبل أن يدخل عالم السينما، مشيرًا إلى أنه التقاها للمرة الأولى في مكتب المنتج محمد فوزي، الذي عرض المشاركة في مسرحية معها.

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وأضاف حلمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "لما نزلنا من مكتبه حاولت أتكلم معها وقالت لي إنها هتشارك في المسرحية وأخدت رقم تليفونها بحجة البروفات".

وحول قصة اعترافه بحبها، قال: "كنا بنتكلم في مرة وعرفت إنها هتسافر جنوب أفريقيا عشان تصور فيلم أفريكانو، فقررت أقولها بعدما كنت خايف من أول خطوة وإني أخسر صداقتها، خاصةً إني كنت في بداية مشواري، كنت بجيب كيلو بطاطس باكله بالعيش".

وتابع: "كنا راكبين مركب مع الشلة، وقلتلها لما نوصل لقصر المانسترلي وإحنا ماشيين بالمركب، وساعتها طلعنا عند بوز المركب زي تايتنك وقلتلها بحبك، بصيت لي فضحكت وجريت وراحت لصحابها، ووقتها مكنتش عارف أعمل إيه ومقلتش حاجة لحد ما سافرت".

وأشار إلى أنه أرسل لها باقة ورود في جنوب أفريقيا، لكنها لم ترد عليه: "قررت أن أسألها عن الورود، فتعجبت واتضح أن هناك شخصا يرسل إليه ورد كل يوم، وأخبرتها أنني أرسلت باقة ورد لها، فشكرتني، وسألتها عن مشاعرها تجاهي، فقالت لي إنها تحبني".