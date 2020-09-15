داليا مصطفى مستنكرة معاكسات جمهورها: بينادوني بـ"جامدة جدا"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة داليا مصطفى، أن هناك كلمات سخيفة جدًا تسمعها من بعض الجمهور، ومنها "أنتي مُز أوي، وأنتي جامدة جدًا" وكلمات أخرى من نفس المستوى، وبدأت تسمع هذه الكلمات بعدما كبرت وأصبحت في سن الـ25 عاماً، وقبل ذلك كان الجمهور يراها قطة أو كتكوتة.

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وأضافت "داليا"، خلال لقائها مع منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "أنها بعد ما كبرت أحست بنوع من النضج العقلي والجسدي والفني، مما يُعطي ثقة للشخصية، حيث إن المسئولية تجعلها أكثر ضجًا، مشيرة إلى أنها وهي صغيرة كانت عفوية وشقية للغاية وكانت تخينة ومكلبظة أوي".

وتابعت: "ابنتي عندما ترى صوري وأنا صغيرة تقول لي شكلك كان وحش أوى يا مامي، وكنتي طايقة نفسك إزاي"، مشيرة إلى أنها لا تعمل شوبنج وهي مع زوجها الفنان شريف سلام،ة ولكن هو من يقوم بعمل الشوبنج كله وهي جالسة على الكافيه، كما أنها لا تحب الشوبنج بشكل عام ولكنها تشتري ما تحتاجه فقط.

وواصلت: "زوجي الفنان شريف سلامة يعشق الشوبنج بشكل كبير جدًا، وهناك كثير لا يُصدق هذا".