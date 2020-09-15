احذر.. الروماتيزم غالبا ما تصاحبه أمراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن مرض الروماتيزم غالبا ما تصاحبه أمراض أخرى، عضوية ونفسية مثل هشاشة العظام وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب.

وأضافت الجمعية أن هذه الأمراض المصاحبة لها تأثير على المسار المرضي للروماتيزم وعلاجه؛ لذا ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار أثناء العلاج.

ومن المهم أيضا إجراء فحوصات وقائية بانتظام من أجل التشخيص المبكر لهذه الأمراض.

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