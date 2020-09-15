كتب: هن - 12:29 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

قدمت الشيف نورا السادات، طريقة عمل كبدة بدبس الرمان، وذلك من خلال برنامجها "عمايل إيديا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل. مقادير عمل كبدة بدبس الرمان كبدة شرائح بصل أخضر ثوم بقدونس ليمون خل نعناع زنجبيل فريش مبشور بشر برتقال Advertisements دبس الرمان صويا صوص فلفل ألوان جرجير للتقديم خبز بلدي طريقة عمل كبدة بدبس الرمان تتبل الكبدة بالبصل، الثوم، الجنزبيل، البقدونس، عصير الليمون، الخل، وبشر البرتقال. تسفع الكبدة على الجريل من الجانبين. يضاف الفلفل الألوان، والنعناع. تطفى الجريل بدبس الرمان، والصويا صوص. يرص الجرجير في طبق التقديم. ترص شرائح الكبدة. تقدم مع الخبز البلدي.

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