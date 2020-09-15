مي سليم تكشف سر سعادتها الدائمة.. "دعاء والدتي وابنتي"

علاقات و مجتمع
كشفت الفنانة مي سليم، سر سعادتها الدائمة، فذكرت أن أي دعوة حلوة من والدتها في أول يومها تسعدها في اليوم كله، "وأي كلمة حلوة من ابنتي وأنا نازلة الشغل بتسعدني جدًا وبكون طايرة من الفرح وتسعد يومي جدًا".
وأضافت "مي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلو الكلام"، مع منال سلامة، على شاشة "صدى البلد": "أي كلام صادق من القلب من أي حد من زملاء العمل الفني أو من عائلتي تسعد أيامنا بشكل عام وتسعد حياتنا"، مشيرة إلى أنه حتى الكلام الحلو في المشهد الفني وبحس به أنه طالع من القلب بيكون كلام حلو يسعد أيامنا وحياتنا، منوهة بأن الكلام الحلو كثير ولكن المشكلة في صدق هذا الكلام.
وتابعت: "كلام الفانز الجيد والحلو بشكل عام يُعطى الفنان طاقة إيجابية ويساعدنا على الإجادة، وفي العمل وخروج أفضل ما بداخلنا، لأن كلام الجمهور خالي من أي نفاق وليس مطالب بقوله للفنان؛ لذا يكون دائمًا صادق وخارج من القلب وعادة هذا الكلام بيفرحني أوي".
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