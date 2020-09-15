الامارات | الحيتان القاتلة تهاجم القوارب قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن الحيتان القاتلة تهاجم القوارب قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصابت مجموعة من الحيتان القاتلة، التي تهاجم القوارب قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال، الباحثين بحالة من الحيرة.

وأفادت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» بأنه يبدو أن الحيتان استهدفت المراكب الشراعية التي تسافر عبر مضيق جبل طارق إلى جاليسيا (جليقية)، في حوادث متعددة خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى إتلاف القوارب وإصابة البحارة.

ووصفت البحارة فيكتوريا موريس، أحد الحوادث لصحيفة «غارديان»، بقولها إنها شعرت بأنه «مدبر تماماً»، بعد أن حاصرت مجموعة من تسعة حيتان قارباً وصدمته مراراً لمدة ساعة.

وقالت موريس: «كانت الضوضاء مخيفة حقاً. كانت تصطدم بالعارضة، كان هناك صدى مروع، اعتقدت أنه يمكن أن تقلب القارب.. كان الضجيج يصم الآذان، والصفير الصادر عنها عالياً، ما دفعنا إلى الصراخ».

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وقال الباحثون إنه من غير المعتاد أن تصبح حيتان الأوركا عدوانية للغاية، على الرغم من أنها فائقة الذكاء ومن المعروف أنها تتبع القوارب.

وقال عالم الأحياء البحرية بجامعة إشبيلية، روسيو إسبادا، لصحيفة أوبزرفر:

«من الممكن أن تكون الحيوانات قد تعرضت للإجهاد، حيث إن المنطقة التي حدثت فيها الهجمات تشهد حركة مرور كثيفة للقوارب وعمليات صيد مفرط، ما أدى إلى تضاؤل ​​الإمدادات الغذائية لحيتان الأوركا».

وفي إشارة إلى السلوك غير الطبيعي، تحذر السلطات الإسبانية أصحاب القوارب من الاقتراب من أسراب الحيتان القاتلة.

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