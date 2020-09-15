الامارات | 20 معرضاً تشكيلياً واحتفالية فنية في 4 أيام بجدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معرضاً تشكيلياً واحتفالية فنية في 4 أيام بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مدينة جدة السعودية مجموعة من الفعاليات والمعارض التشكيلية والفنية والتراثية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ90 للمملكة، والذي يصادف في 23 من شهر سبتمبر الجاري.

وتشمل الفعاليات، التي يستضيفها مركز أدهم للفنون بجدة، 20 معرضاً تشكيلياً واحتفالية فنية، تقام على مدار أربعة أيام، وتبدأ يوم الخميس المقبل باحتفالية «الوطن في قلوبنا».

وقال الدكتور طلال أدهم، مدير المركز، إن الفعاليات التي ستقام أيام 17، و23، و24 و25 من سبتمبر الجاري، تتضمن معارض للفنون التشكيلية، وعروضاً من الفلكلور الشعبي والتراث السعودي، واحتفالية خاصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بجانب احتفالية خاصة تعرض خلالها لوحة «الوطن بقلوبنا» للفنان عبدالعظيم الضامن، وبمشاركة عدد من فناني وفنانات المنطقة الغربية بالمملكة، وعدد من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقام بـ«شارع الفن» بالمركز، حيث يشارك عدد من الفنانين بكتابة عبارات عن الوطن على جزء من لوحة تمتد بطول 30 متراً.

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وأشار إلى أن هناك مجموعة من المعارض التشكيلية التي ستقام بمشاركة 22 غاليري فنياً، وتدور جميعها في حب الوطن.

من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية السعودية مها ياسين، إن من بين المعارض التشكيلية التي ستقام بمركز أدهم للفنون بجدة المعرض السنوي لغاليري فنون المها، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات التشكيليات السعوديات، الذين يعرضون أعمالهم الفنية في مجالات النحت والتصوير، وغير ذلك من الفنون التشكيلية، والتي تبرز الانتماء الوطني في وجدان وأعمال هؤلاء الفنانين. يذكر أن من بين المشاركين في الفعاليات الفنية والتشكيلية التي يشهدها مركز أدهم للفنون بجدة الفنانين محمد حيدر، ومطلوبة قربان، وليلى الشريف، وسلوى الرفاعي، وفاطمة الجبيني، ونذير ياوز، وشمس دمنهوري، وسعود خان، ونوال أدهم، ومروان نصير.

مجموعة من المعارض ستقام بمشاركة 22 غاليري فنياً.

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