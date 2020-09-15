الامارات | متحف لمقتنيات مشاهير المسرح المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف لمقتنيات مشاهير المسرح المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن قطاع الإنتاج الثقافي صادق على تأسيس متحف خاص لمقتنيات رواد الحركة المسرحية المصرية. وسيضم المتحف مجموعات نادرة من مقتنيات أكثر من 19 شخصية من رواد الحركة المسرحية، منهم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، عمر الحريري، وجاري حالياً استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوي والفنانة عايدة كامل ورشوان توفيق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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