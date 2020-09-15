الامارات | «نجيب زاهي زركش» يعيد الفخراني إلى الدراما

شكرا لقرائتكم خبر عن «نجيب زاهي زركش» يعيد الفخراني إلى الدراما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد غياب ثلاث سنوات عن شاشة الدراما يعود النجم يحيى الفخراني بمسلسل جديد لرمضان 2021 يكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال، ويخرجه شادي الفخراني، والمسلسل بعنوان «نجيب زاهي زركش».

ويعد المسلسل التعاون الخامس بين المؤلف عبدالرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني، حيث تعاونا على مدار السنوات الماضية في مسلسلات مثل «شيخ العرب همام ودهشة وونوس»، ويعد المسلسل رابع تعاون لشادي الفخراني مع والده.

وأكد المؤلف عبدالرحيم أن مسلسل «نجيب زاهي زركش» سيكون مسلسلاً اجتماعياً وليس صعيدياً، كما يشيع البعض، ومن المحتمل تغيير اسمه في الفترة المقبلة بعد عمل جلسات مكثفة بين فريق المسلسل، والعديد من التحضيرات، وأشار كمال الى أن المسلسل سيكون مفاجأة لجمهور يحيى الفخراني، وسيقدمه بشخصية لم يظهر بها على مدار تاريخه الفني، وانه بعد أن قرأ الفكرة تحمس حيث كان مشترطاً أن يعود للدراما في حالة واحدة فقط، وهي وجود عمل لم يقدم مثله من قبل، وهذا ما تم في المسلسل الجديد، ويشارك في بطولة «نجيب زاهي زركش» أنوشكا وكريم عفيفي، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف.

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رابع تعاون للمخرج شادي الفخراني مع والده.

كان يشترط أن يعود بعمل لم يقدم مثله من قبل.

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