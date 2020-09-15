الامارات | ألواح شمسية تنتج السبانخ والكهرباء والريحان

شكرا لقرائتكم خبر عن ألواح شمسية تنتج السبانخ والكهرباء والريحان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن باحثون من جامعة كامبريدج أن نوعاً جديداً من المزارع يتيح للمزارعين مساعدة البيئة باستخدام ألواح شمسية مصنوعة خصيصاً لهذا الغرض. فهي تتيح للمزارع إنتاج الطاقة الكهربائية وزراعة المحاصيل في الوقت ذاته.

تمتص الألواح الشمسية ذات اللون البرتقالي أطوالاً موجية محددة من الضوء لتنتج الطاقة، وتسمح في الوقت ذاته لأطوال موجية محددة بالعبور من خلالها، وهي موجات ضرورية لنمو النبات.

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وأجرى بابلو بومبيلي عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كامبريدج اختباراً لألواح شمسية شبه شفافة ذات لون برتقالي لمعرفة إمكانية استخدام أطوال موجية مختلفة بشكل انتقائي لإنتاج الكهرباء ونمو النبات. وتسمح تلك الألواح الشمسية بمرور الضوء البرتقالي والأحمر لنمو النباتات، وتمتص الضوء الأزرق والأخضر لتوليد الكهرباء.

واستطاع الفريق زراعة الريحان والسبانخ في البيوت الزجاجية في شمال إيطاليا باستخدام تلك الألواح الشمسية. وعلى الرغم من أن غلة كلا المحصولين كانت أقل مما كانت عليه في البيوت الزجاجية التقليدية، فإن النظام الزراعي وفّر منافع مالية للمزارعين.

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