الامارات | «الآداب والعلوم الإنسانية».. كلية جديدة في جامعة الفلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن «الآداب والعلوم الإنسانية».. كلية جديدة في جامعة الفلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن سياسة التطوير والتحديث ومواكبة سوق العمل، استحدثت جامعة الفلاح كلية جديدة معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي «CAA»، وهي كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تضم برنامجين في البكالوريوس، بكالوريوس الآداب في الدراسات الإسلامية، وبكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدي عريضة، إن سعي الجامعة للتميز والإبداع وفتح تخصصات وبرامج جديدة تواكب سوق الحاجة هو لخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن استحداث برنامج بكالوريوس الآداب في الدراسات الإسلامية، وبكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها يهدف إلى خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها ومد جسور التواصل الحضاري مع الشعوب العالمية والإسلامية، وتزويد الطالب بالمعرفة والعلم والمهارات والقيم والمفاهيم الإسلامية، وترسيخها في نفوس الدارسين وتخريج طلبة يجمعون بين المعرفة والتطبيق العملي.

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وقال الأستاذ الدكتور أمجد الناصر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية «إن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل وتراعي جميع التحديات والأزمات، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم ونهضة المجتمع».

وأشار الناصر الى أنه تم أخيراً منح جامعة الفلاح العضوية لكلية إدارة الأعمال في جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الدولية «AACSB»، مؤكداً أن الجامعة وضعت خطة لضمان تخريج أجيال قادرة لمواكبة طموحات قيادة الدولة وخطتها الاستراتيجية.

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