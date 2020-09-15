الامارات | كلب يقود جهود إنقاذ «الكوالا» من حرائق غابات أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يقود جهود إنقاذ «الكوالا» من حرائق غابات أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعين علماء أستراليون بكلاب مدربة لإنقاذ دببة الكوالا، التي تكافح للنجاة من حرائق الغابات المدمرة، في محاولة لتفادي تكرار ما حدث العام الماضي من نفوق عدد كبير من تلك الحيوانات في موطنها الأصلي.

وبقيادة «بير»، وهو كلب هجين من سلالتي بوردر كولي وكلاب المراعي الأسترالية، أنقذت منظمة (ديتيكشن دوجز فور كونسيرفيشن) أكثر من 100 كوالا خلال أسوأ حرائق صيفية تشهدها البلاد منذ عقود، التي استمرت من أواخر 2019 حتى أوائل 2020. ونفق نحو 6000 من دببة الكوالا ودُمرت آلاف الأفدنة من بيئتها الطبيعية خلال تلك الحرائق.

وكانت الحرائق قد أتت على 37 مليون فدان من الأحراش في جنوب شرق أستراليا، خلال ما وصفه رئيس الوزراء سكوت موريسون «بالصيف الأسود».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news