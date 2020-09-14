منال سلامة تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير "أؤمن بالحسد"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة منال سلامة، تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له منذ أيام بصحبة ابنتها وصاحبة نجلتها على طريق الساحل الشمالي، مشيرة إلى أنها تؤمن بالحسد كونه مذكورًا بالقرآن الكريم، ولكنها ترى أن حادث السير الذي وقع لها كان قدرًا من عند الله، "الحمد لله على كل شيء"، على حد قولها.

وأضافت "منال"، خلال تقديمها برنامج "أحلى الكلام"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنها منذ أيام دعتها صاحبتها للقدوم إلى الساحل الشمالي لعدة أيام لتغيير الجو رغم أنها لم تكن تنوي الذهاب إلى الساحل على الإطلاق، "طلبها أخجلني ووافقت على القدوم إلى الساحل أنا ونجلتي من باب المجاملة لصاحبتي".

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وأشارت إلى أنها مُصابة بشد بسيط في الدسك، وطلبت من صديقتها عدم الحضور كون المشوار طويل والقيادة غير محببة لها في الواقت الحالي فضلًا عن كونها متعبة، ولكن صديقتها أصرت على ذلك وأرسلت لها سيارة بسائق، موضحة أنها كانت تريد أن تقوم بالسواقة قبل وقوع الحادث بخمس دقائق، لكنها خشيت من إحراج السائق.

وأوضحت أن عينيها غفلت لمدة 10 ثواني وفوجئت بانفجار إطار السيارة وانقلبت السيارة أكثر من 3 مرات، معقبة: "بعد خروجي أنا وابنتي أميرة وصاحبتها سلمى كانت ملابسنا ووجوهنا مملوءة بالدم ولم أعرف مصدر الدم من أين، ولكن خوفي الشديد كان على ابنتي أميرة وصاحبتها سلمى".

وتابعت: "كان الرعب والخوف الشديد ظاهر على وجوه ابنتي وصديقتها مع صرخات هيستيرية منهم، الحمد لله انكتب لنا عمر جديد وستر ربنا كبير وكان عظيما علينا، بمجرد أن فتحت عينها لقيت خمسين شخص أمامي يقدمون المساعدة لي ولابنتي وصاحبتها، ومن فرط الخوف على ابنتي رجعت وكنت خائفة جدًا عليها".

وواصلت: "طالب دكتور نفسي ممن كانوا بجوارنا أن تُنقل أميرة ابنتي إلى المستشفى فورًا، وجاءت سيارة الإسعاف خلال دقيقتين، وذهبت إلى مستشفى العلمين وجرى عمل اللازم لابنتي ولنا جميعا".