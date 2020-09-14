كتب: هن - 10:45 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020

تعتبر المكرونة بالبطاطس، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل مكرونة بالبطاطس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مكرونة بالبطاطس بواقي بطاطس Advertisements مكرونة مسلوقة لحمة معصجة ملح وفلفل طريقة تحضير مكرونة بالبطاطس - يسخن الزيت في الطاسة على النار ثم تضاف اللحمة المعصجة، الملح والفلفل ونقلب. - يضاف الفلفل، المكرونة مع بواقي البطاطس. - تغرف وتزين بالبقدونس.

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