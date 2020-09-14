رضوى الشربيني عن تصريحاتها المثيرة حول الحجاب: "أفورت وحقكم على رأسي"

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية رضوى الشربيني، خلال إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، تحدثت من خلالها عن المحجبات وغيرهن، ليتدخل المجلس الأعلى للإعلام في الواقعة، ليأمر بإحالتها للتحقيق.

"أوعي تقلعي الحجاب.. المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".. جزء من الكلمات التي ذكرتها "رضوى" في حلقة برنامجها يوم 10 سبتمبر الجاري أثارت الغضب والجدل وقتها.

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وفي الحلقة التي أعقبتها، يوم 11 سبتمبر، أوضحت "رضوى" حديثها، إذ قالت: "لما اتكلمت قعدت أشكر جدًا في المحجبات واللي مش محجبات حسوا أنهم مش كويسين.. حقيقي أنا بعتذر جدًا لو فهمتوا ده، مفيش حد هيدخل جنة أو نار غير ربنا".

وتابعت "رضوى": "أنا كنت أقصد أن المحجبة عملت اللي عليها أكتر من اللي مش محجبة.. وده ملهوش علاقة أن اللي مش محجبة مش كويسة، يبقى كده بقول على نفسي إني مش كويسة، وفي الآخر ربنا بيحكم".

واختتمت "رضوى" تعليقها: "اتفرجت على الفيديو بتاعي لقيت نفسي أفورت وليكم الحق تزعلوا، حقكم على رأسي".

بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأحد، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس.