نيللي كريم تنشر صورة من طفولتها وهي تمارس الباليه "بيبي نيللي"

لايف ستايل

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لها من طفولتها وهي تمارس الباليه.

وظهرت "نيللي" وهي مرتدية ملابس الباليه وتمارس أحد حركات البالية، معلقة على الصورة: "بيبي نيللي".

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وتفاعل متابعوها على الصورة التي لاقت إعجابهم: "ياختي كده قمر وكده قمرين"، "الحلو حلو من يومه"، "البراءة هي هي مختلفتش"، "طول عمرك قمر"، "شبه البنت اللي كانت طالعة بنتك في مسلسل بأعلى سعر".

وشاركت الفنانة نيللي كريم في رمضان الماضي 2020، بمسلسل "بـ100 وش"، مع الفنان آسر ياسين، وحقق المسلسل نجاحاً كبيرًا.