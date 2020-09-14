لتجنب أمراض القلب والدماغ.. 5 طرق لزيادة الكوليسترول النافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تساعد زيادة نسبة الكوليسترول النافع في الجسم على إتمام العمليات الحيوية بشكل جيد، وبالتالي تحسين أداء القلب والدماغ، والوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومن الممكن زيادة نسبة الكوليسترول الجيد عن طريق اتباع بعض العادات الصحية الخاصة بالتغذية ونمط الحياة اليومي، لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

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