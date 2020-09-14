العنب الأحمر أم الأخضر.. أيهما أفضل لمتبعي الدايت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: ينصح خبراء التغذية بتناول العنب بمختلف أنواعه، لما له من فوائد صحية متعددة تعود على الجسم من خلال تناوله، ولكن، عند اتباع حمية غذائية معينة تهدف لخسارة الوزن الزائد، يجب اختيار نوع العنب المناسب وفق سعراته الحرارية، لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

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