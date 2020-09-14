للنساء.. 14 عرضا يشير إلى موعد بدء سن اليأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

سن اليأس يعتبر من المشكلات النفسية التي تتعرض لها المرأة، وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلى موعد بدأه، التي يجب الانتباه إليه، حسب ما جاء في موقع "behealthyaloevera".

1-عدم انتظام الدورة الشهرية:

تصبح فترات الحيض غير منتظمة كما هو معتاد، وقد يشير نزيف الحيض الغزير أو الخفيف إلى تغيرات هرمونية مرتبطة بانقطاع الطمث.

2-الهبات الساخنة:

من أكثر الأعراض شيوعا التي تحدث عند النساء قرب سن اليأس، حيث يبدأ الإحساس المفاجئ بالحرارة عادة في الجزء العلوي من الجسم ثم ينتشر إلى أسفل، وفي الوقت نفسه، تصبح البشرة حمراء ويزداد معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

3-التعرق الليلي:

يؤدي حدوث الهبات الحرارية الساخنة في الليل، إلى التعرق بغزارة.

4- الأرق:

فقد يكون من الصعب النوم جيدا طوال الليل، وفي بعض الأحيان يكون التعرق الليلي السبب الرئيسي للأرق لدى النساء في منتصف العمر.

5- كثرة الحاجة للتبول:

في سن اليأس، يفقد النسيج المحيط بالمهبل مرونته، وتضعف عضلات الحوض أيضا، ما قد يؤدي هذا إلى الرغبة الشديدة في التبول، حتى لو كانت المثانة فارغة، علاوة على ذلك، فإن النساء في سن اليأس أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية، والتي يمكن أن تسبب أيضا مشاكل في التبول.

6- تقلبات المزاج:

قد تكون التغيرات المفاجئة في المزاج علامة على تقلبات هرمونية تحدث قبل انقطاع الطمث.

7- الصداع:

Advertisements

تعاني العديد من النساء من الصداع بسبب التقلبات في الهرمونات الجنسية المرتبطة بانقطاع الطمث.

8- جلد رقيق:

من أكثر المشاكل المتكررة عند النساء في سن اليأس، نقص الكولاجين والتشحيم غير المناسب للجلد، ما يؤدي إلى جعل البشرة جافة ورقيقة للغاية.

9-تساقط الشعر:

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين المصاحب لانقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه المفرط.

10-زيادة حجم الخصر:

وجد أن النساء في سن اليأس عادة ما تتراكم الدهون حول الخصر لديهم، بالإضافة إلى أن الأنسجة الدهنية قد تتراكم أيضا بالقرب من الأعضاء الداخلية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والاضطرابات الخطيرة الأخرى.

11- الاكتئاب

قد تكون من الأعراض العاطفية لانقطاع الطمث غير المريحة أكثر من الصداع والهبات الساخنة والتعرق الليلي وغيرها من الأحاسيس الجسدية.

12- حدوث تغييرات بالثدي:

تتطور معظم تغيرات الثدي المرتبطة بالعمر بالقرب من سن اليأس عندما تنخفض مستويات الإستروجين.

13- صعوبة في التركيز:

صعوبة التركيز وتذكر الأشياء، قد يكون أول أعراض سن اليأس.

14- تيبس المفاصل:

قد يكون التحرك أكثر صعوبة قليلا بسبب تيبس المفاصل وألمها، خاصة إذا كنت تتبعين أسلوب حياة خامل ولا تمارسين الرياضة بانتظام.