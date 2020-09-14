5 أطعمة لا تتناولها عند الإصابة بعسر الهضم.. المعلبات من بينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يؤدي اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة إلى الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، ومن أبرزها عسر الهضم، الذي يتطلب الابتعاد عن تناول بعض الأنواع من الأطعمة حال الإصابة به، واستبدالها بأخرى خفيفة على المعدة، حتى لا يزيد ذلك من حدة الأعراض، لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

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