ناعمة وساحرة.. ديانا كرزون بفستان ملكي في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون اليوم بحفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري دون إقامة حفل زفاف التزاما بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ارتدت ديانا فستان زفاف أبيض يميل إلى الأوف وايت، مصنوع من الجوبير من أعلى والكم من التل ومزينا بالورد، ومن أسفل مصنوع من الساتان المنفوش.

واختارت ديانا أن ترتدي تاج ملكي ضخم مرصعا بالفصوص، تناسب شكله مع الفستان الرائع، مع طرحة زفاف طويلة.