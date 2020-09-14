بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تتألق في آخر ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ارتدت ياسمين تنورة قصيرة بيضاء مزينة بزراير ذهبية على الجانبين من الأمام. Advertisements نسقت ياسمين مع الجيبة بلوزة بسيطة باللون البينك الناعم بزراير مخفية. واعتمدت تسريحة شعرها المعتادة وهي تركه منسدل على كتفيها وإلى الأمام، وارتدت مجموعة من الأساور الذهبية من العلامة التجارية كارتيير وساعة ذهبية في اليد الأخرى. وانتعلت حذاء أبيض عالي بدى مناسبا لإطلالتها الكلاسيكية.

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