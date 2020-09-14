اختبار الـ5 دقائق.. كيف تعرف أن نظامك الغذائي صحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني الجميع لمعرفة ما إذا كان نظامهم الغذائي صحي أم لا، من أجل رغبتهم في الوصول إلى الوزن المثالي، ويبدو أن الأطباء قد طوروا اختبارا جديدا يكشف ذلك.

وفقا لصحيفة "dailystar" البريطانية، طوّر الأطباء اختبار البول الذي يمكن أن يخبرك ما إذا كان نظامك الغذائي صحيًا في غضون خمس دقائق فقط.

يحتوي بولك على "بصمة إصبع فريدة" يمكنها الكشف عن جودة طعامك، وطريقة الاختبار الجديدة تعني أن الناس لن يشعروا بالقلق بشأن وجباتهم الغذائية.

لكل من يرغب في التحقق من أن نظامه الغذائي صحي ومناسب لعملية التمثيل الغذائي؟

لقد توصل علماء إمبريال كوليدج لندن، بالتعاون مع جامعتين في الولايات المتحدة، شمال غرب وإلينوي، ومردوخ في أستراليا، إلى اختبار مدته خمس دقائق يمكن أن تمنحك الإجابة، كل ما تحتاجه هو عينة من البول، يمكن أن يزودك الاختبار أيضًا بـ"بصمة" البول الفريدة الخاصة بك ، كما تقول كيت ويتون، خبيرة بإمبريال كوليدج لندن.

هذه فكرة جديدة إلى حد ما، ويمكن أن يكون لها تطبيقات في الطب والقانون، تتكون البصمة من 46 مستقلبًا مختلفًا تفرزها الكلى وتم فحصها من خلال بول 1848 شخصًا في الولايات المتحدة.

المستقلبات هي نفايات عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتينات والدهون والسكريات، من خلال قياس الأيضات في البول، يمكن للعلماء الحصول على فكرة جيدة عما تناولته وتقييم ما إذا كان مفيدًا لك.

على سبيل المثال، وجد الباحثون أن بعض المستقلبات مرتبطة بتناول الحمضيات والفركتوز (سكر الفاكهة) والجلوكوز وفيتامين سي، البعض الآخر يشير إلى اللحوم والدجاج والكالسيوم، وبعضها مرتبط بحالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أيضًا اختبار البول بحثًا عن البروتينات التي قد تشير إلى المرض.

قال الدكتور جورام بوسما، مؤلف البحث من قسم التمثيل الغذائي والهضم والتكاثر في إمبريال كوليدج لندن: "النظام الغذائي مساهم رئيسي في صحة الإنسان والمرض، على الرغم من صعوبة قياسه بدقة لأنه يعتمد على قدرة الفرد على تذكر ماذا وكم تناول من الطعام، على سبيل المثال، قد يؤدي مطالبة الأشخاص بتتبع النظم الغذائية من خلال التطبيقات إلى تقارير غير دقيقة حول ما يأكلونه".

يكشف هذا البحث أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في توفير معلومات حول جودة النظام الغذائي للشخص، وما إذا كان هو النوع الصحيح من النظام الغذائي لتكوينه البيولوجي.

وقال البروفيسور بول إليوت، المؤلف المشارك للدراسة ورئيس قسم علم الأوبئة وطب الصحة العامة في إمبريال: "من خلال القياس الدقيق لأنظمة الغذاء لدى الناس والبول الذي يُفرز خلال فترتين كل 24 ساعة، تمكنا من إقامة روابط بين المدخلات الغذائية والمخرجات البولية من المستقلبات التي قد تساعد في تحسين فهم كيفية تأثير وجباتنا الغذائية على الصحة".

يضيف: "الأنظمة الغذائية الصحية لها نمط مختلف من المستقلبات في البول عن تلك المرتبطة بنتائج صحية أسوأ، أستطيع أن أرى هذا النوع من اختبار البول يصبح جزءًا مهما من الفحوصات الصحية في المستقبل".