نجمات تألقن بفساتين بقصّة السمكة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - واحدة من الموديلات الأنيقة التي تعتمدها النجمات، هي الفساتين بقصّة السمكة، والتي تركز على إبراز جمال المرأة، وتكون بطبيعتها لافتة، وهو ما ترغب به النجمات تحت الأضواء.

وهناك الكثير من الفساتين بقصّة السمكة بتصاميم أنيقة ومميزة اعتمدتها النجمات، كل واحدة منهن اعتمدتها حسب ذوقها الخاص، وما يناسب شكل جسمها.



نجوى كرم بخيارات مميزة لفساتين قصّة السمكة

نجوى كرم بخيارات مميزة لفساتين قصّة السمكة



كثيرًا ما تعتمد نجوى كرم على هذا النوع من الفساتين، خاصة أنها تبرز جمال طولها، كالفستان الميتالك الذهبي، مع لمسة من الريش الفخم، والكتف المنسدلة، مناسب أكثر للصبايا النحيفات وطويلات القامة، اعتمديه بمناسباتك الكبيرة المهمة، مع كعب عالٍ من نفس الدرجات اللامعة، وكلاتش، لاسيّما بألوان النود.

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سيرين عبد النور بفستان قصّة السمكة من الستان

سيرين عبد النور بفستان قصّة السمكة من الستان



كذلك سيرين عبد النور، تعتبر من النجمات اللاتي يناسبهن فساتين قصّة السمكة، ولنشاهد كيف بدت بالفستان الأسود من الستان اللامع، البسيط والمميز؛ لإطلالة غاية في الرشاقة، مع ذيل بسيط منحها لمسة فخمة، نسقت معه كلاتش ذهبيًا لامعًا، وأقراطًا بنفس الفكرة.

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كارول سماحة بفستان أسود فخم بقصّة السمكة

كارول سماحة بفستان أسود فخم بقصّة السمكة



لو تلاحظين أن غالبية النجمات اللاتي يعتمدن على فساتين الميرماد أو قصّتها؛ يتمتعن بطول القامة، كهذا اللوك من كارول سماحة، البسيط والناعم، يعتمد في تميزه على قصّة الفستان، والتطريزات الفخمة ذات اللمسة الملكية على منطقة الرقبة والكتف، جاءت مناسبة أيضًا مع شعرها القصير، وتناسب الصبايا اللاتي يفضلن الإطلالات البعيدة عن التكلف.

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بلقيس فتحي بفستان بقصّة السمكة مع ذيل طويل وحزام الخصر

بلقيس فتحي بفستان بقصّة السمكة مع ذيل طويل وحزام الخصر

أما بلقيس فتحي، فقد اختارت فكرة الذيل الطويل؛ ليمنحها بعض الطول، مع فكرة موديل الفستان؛ لأنها من النجمات قصيرات القامة، وراقت لنا فكرة الحزام، مع التطريزات القوية على الفستان؛ حتى لا يبدو الجسم بكتلة واحدة.

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