هل تبدلت إطلالات ياسمين صبري بعد الزواج؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - منذ أن أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في أبريل الماضي، بدأت في اختيار إطلالات مختلفة للظهور بها، سواء في اللقاءات التلفزيونية، أو في الصور التي تنشرها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما استطاعت ياسمين صبري أن تلفت الأنظار إليها؛ إذ تمتعت بأسلوب خاص في عالم الأزياء، وأظهرت براعتها في تنسيق الملابس مع الإكسسوارات؛ لتبدو بشكل أنيق وجذاب.

وفي الصور التالية؛ سيطلعكِ "الخليج 365. نت" على الطريقة التي تبدلت بها إطلالات ياسمين صبري بعد الزواج:



إطلالة لياسمين صبري بفستان قصير مطبع بالأزهار

إطلالة بفستان قصير مطبع بالأزهار



في إطلالة أنيقة لياسمين صبري؛ اعتمدت فستانًا قصيرًا مطبعًا بنقشة الأزهار كبيرة الحجم، وبدون أكمام، وبتصميم الكرانيش من الخصر وحتى نهاية الفستان.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت ياسمين صبري حذاءً مدببًا ذا كعب عالٍ باللون النيود، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة للوراء؛ لتمنحها عفوية وبساطة.

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إطلالة لياسمين صبري بفستان طويل مطبع بالأزهار

إطلالة لياسمين صبري



يبدو أن الفنانة ياسمين صبري من محبات الإطلالات المطبعة بنقشات الأزهار، وظهر ذلك جليًا في آخر إطلالاتها، وتحديدًا بعد زواجها، ومن بينها هذه الإطلالة؛ التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا طويلًا بأكمام طويلة وواسعة، ومطبعًا بنقشة الأزهار صغيرة الحجم.

ونسقت ياسمين صبري شنطة كبيرة الحجم وحذاء ذا كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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إطلالة صيفية لياسمين صبري

إطلالة صيفية لياسمين صبري



في إطلالة صيفية على الشاطئ لياسمين صبري؛ ظهرت مرتدية فستانًا طويل باللون الأزرق، وبدون أكمام، وبفتحة ساق جانبية.

ومع هذه الإطلالة الأنيقة؛ اعتمدت تسريحة شعر منسدلة على أحد الجانبين والوراء مع البف، ولم تغفل تنسيق الإكسسوارات المناسبة من سوار وقلادة حول الرقبة.

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إطلالة مميزة لياسمين صبري

إطلالة مميزة لياسمين صبري



منذ زواجها؛ اعتادت على الظهور بفساتين طويلة وأخرى قصيرة، وشاركت تلك الإطلالات عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستقرام".

وفي هذه الإطلالة؛ ظهرت بإطلالة مختلفة ومميزة، مرتدية بدلة باللون الكحلي، مكونة من بنطلون قصير، وجاكيت بدون أكمام، وبجيوب بارزة، وأزرار أمامية ذهبية.

ونسقت ياسمين صبري، مع هذه الإطلالة، حذاء مدببًا ذا كعب عالٍ باللون الأوف وايت، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الكتفين وللوراء.