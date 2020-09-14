أزياء اليوم الوطني السعودي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - مع احتفال السعودية بيومها الوطني لعام 2020، وكنوع من التعبير عن حب الوطن ونشر البهجة والفرحة في هذا اليوم التاريخي، يبحث الكثير من النساء والرجال بمختلف أعمارهم عن تصميمات تناسبهم وتناسب أطفالهم، والتي غالباً ما تعكس تراث كل منطقة من مناطق السعودية، ولذا نقدم لكم فيما يلي الكثير من الإطلالات المناسبة لاحتفالات هذا اليوم المميز.



موديلات أزياء اليوم الوطني للنساء

تألقي بالعباءة



- إن كنتِ تبحثين عن أزياء تناسب ألوان احتفالات اليوم الوطني السعودي لعام ٢٠٢٠؛ فيمكنك ارتداء تنورة بيليسيه خضراء مزينة بأزرار في المنتصف، مع تيشيرت أخضر مزين بأكمام قصيرة من الترتر الفضي لمظهر كاجوال مريح وأنيق.

- أو التأنق بعباءة خضراء مزينة بطبعات بيضاء وسوداء، بطريقة بسيطة ومناسبة لكل النساء بمختلف أعمارهن.

- أو الظهور ببلوزة واسعة بوهيمية باللون الأبيض المصمم بأكمام طويلة، وتنسيقه مع تنورة طويلة خضراء مزينة بالزهور الناعمة.

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تنسيق التنورة والقميص



- كما يمكنك اختيار فستان أخضر ميدي مزين بخطوط رفيعة بيضاء، لإطلالة بسيطة وجذابة تناسب هذا اليوم المميز.

- أو التزين بتيشيرت أبيض مكتوب عليه بالأخضر مع علامة السيف والنخلة، وإكماله ببنطال جينز داكن لمظهر كاجوال أنيق.

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خيارات أزياء للأولاد والبنات

أزياء الأولاد



تتعدد أزياء الأطفال المصممة بأسلوب مناسب لهذا اليوم المميز؛ حيث تعتمد دور الموضة السعودية، وتنشر المحال التجارية الكثيرَ من الأزياء المميزة بالتصميمات المختلفة والمتناسبة مع موضة كل عام، وفي هذا العام استوحينا لك عدة تنسيقات يمكن أن تعتمديها لطفلك أو طفلتك، ولأن الأطفال الأولاد يعتمدون الثياب البيضاء مع الشماغ أو الغترة، يمكنكِ تزيين طفلك بـ«دقلة» خضراء مزينة بكتابات ذهبية مع شعار السيف والنخلة.

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أزياء البنات



وللبنات يمكن اعتماد الفساتين بمختلف تصميماتها، كتألقهن بفستان أخضر مصمم بطبقات مموجة ومرسوم بعلامة السيف والنخلة الذهبيين مع الاسم، أو تنسيق فستان أبيض منفوش، مزين بأزرار خضراء مع وشاح أخضر وإكسسوار ذهبي للشعار، ويمكن اختيار فستان أخضر طويل ومنفوش وتزينه بالإكسسوارات الذهبية بطريقة فاخرة.

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الملابس الرجالية في اليوم الوطني

أزياء للرجل



يعتمد الرجال في اليوم الوطني على لبس زيهم التقليدي، وهو الثوب السعودي الأبيض والشماغ أو الغترة للرأس، ويفضل الشباب اختيار التيشيرتات المختلفة مع بنطال الجينز، وقد اخترنا لهم هذا العام عدة خيارات، كتيشيرت أبيض مرسوم بخريطة خضراء مع كتابات اليوم الوطني، أو ارتداء تيشيرت أسود مطبوع بصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومزين بمقولاته، لخيار فاخر ومميز، أو تيشيرت أبيض مرسوم بالقلوب الملونة والكتابات.