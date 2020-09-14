عبايات ناعمة من رؤى الموالي ..أناقة وحشمة في الوقت عينه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - رؤى الموالي فاشونيستا عراقية ومصممة أزياء مبدعة، اهتمت بمجال أزياء المحجبات وقطع العبايات الناعمة بأسلوب شبابي بسيط، ولتميزها في هذا المجال نقدم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لـ عبايات ناعمة مصممة بألوان فاتحة ومنسقة بعناية.



عبايات بألوان حيادية فاتحة

عبايات بألوان حيادية فاتحة



تعتمد الفتيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن على إطلالات العبايات الفاتحة المصممة بأسلوب بسيط لا يلفت الأنظار، ومن رؤى الموالي نقدم لكِ عدة خيارات، حيث نسقت عباية مفتوحة وحجابًا باللون الأبيض مع فستان أبيض مصمم بربطة في الخصر وحذاء بيج، واختارت في إطلالة أخرى عباية بدرجة فاتحة من البني المصمم من قماش الساتان، واعتمدت له فستانًا بربطة في الخصر وحجابًا وحذاء بكعب بنفس الدرجة من البني، وذلك لخيار بسيط مناسب لكافة النساء.

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عبايات بألوان الباستيل

عبايات بألوان الباستيل



تعتبر ألوان الباستيل من أكثر الألوان الرائجة حالياً لا سيما في الأزياء، لذا اعتمدتها رؤى الموالي في عدة عبايات بطرق شبابية ناعمة، حيث ارتدت عباية بنفسجية وحجابًا بنفسجيًّا بلفة التوربان مع حذاء بكعب شفاف وحقيبة بنفسجية بدرجة الباستيل، وظهرت في إطلالة أخرى بعباية بدرجة الباستيل الأخضر مع فستان أبيض وحذاء شفاف بكعب، وأطلت بعباية بنفسجية بقماش الكتان البارد، وانتقت لها حجابًا بلون داكن.

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عبايات باللون الزهري

عبايات باللون الزهري



فضلت رؤى الموالي خيارات العبايات الزهرية في مختلف إطلالاتها، ومنها تألقت بعباية من قماش الساتان الملون بدرجة فاتحة من الزهري، مع حجاب بدرجة أفتح وفستان بني، وأكملت خيارها الأنثوي بحذاء بكعب بني، وفي إطلالة أخرى تزينت بعباية زهرية مزينة بفصوص ناعمة في الجانبين، وأكملت مظهرها بفستان أبيض.



من هي رؤى الموالي؟

رؤى الموالي



رؤى الموالي مدونة موضة ومصممة أزياء انتقلت للسويد منذ أكثر من عشرة أعوام، لتبدأ طموحها في أن تصبح مصممة أزياء ناجحة، وذلك بعد أن كانت تحيك الملابس للدمى الخاصة بها في طفولتها، ومنذ ذهابها لفت انتباهها الطريقة التي ترتدي بها النساء السويديات ملابسهن، حيث تميزت اختياراتهن بالبساطة بشكل ملحوظ في التصميم، وكذلك الألوان السادة دون زخارف ومطبوعات كثيرة، وأدركت أن السبب يعود لأن النساء العاملات يفضلن اقتناء الملابس العملية المريحة التي يمكن ارتداؤها بشكل يومي، وكمحجبة لم يكن من السهل دومًا أن تجد الملابس التي تناسبها، لذا فكرت أن الوقت قد حان لتصنع ملابسها بنفسها، ومن ثمَّ بدأت ببيعها على المنصات المختلفة.

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