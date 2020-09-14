إطلالات ونصائح لارتداء البليزر الزهري للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - يُعتبر البليزر من أكثر القطع المفضلة لدى النساء، ولا سيّما المحجبات؛ حيث يضفي عليهن إطلالة عصرية ومحتشمة تناسب أغلب المشاوير، فيمكن أن تُنسّق في ستايل يومي شبابي، أو عند رغبتهن بمظهر رسمي للعمل، فإذا كنتِ ترغبين في التعرف على طرق مختلفة لارتداء البليزر بأناقة مع الحجاب، ومعرفة كيف تختارين قطع البليزر المناسبة لكِ، فإننا نقدم لك فيما يلي عدة نصائح وأفكار.



تنسيقات البليزر

جاكيتات بليزر وردي للمحجبات



هناك عدة طرق رائجة لارتداء البليزر الزهري؛ كتنسيقه مع بنطال بذات الدرجة من اللون الزهري، وتزيينه بحقيبة وحجاب وبلوزة بدرجة محايدة؛ كالأسود أو الأبيض أو البيج، ولمظهر أكثر حيوية؛ يمكنكِ اختيار بليزر وبنطال باللون الفوشيا مع قميص وحقيبة باللون الأخضر؛ لخيار عصري مميز، أو تأنقي ببليزر فوشيا مع قميص أبيض وبنطال جينز؛ لزيّ كاجوال مريح، كما يمكنكِ الظهور ببنطال نيود وتيشيرت زهري مع بليزر أبيض بكاروهات زهرية، وذلك لتحصلي على مظهر أنثوي محتشم، أو تألقي ببليزر وبنطال بدرجة الفوشيا الساطعة مع قميص أبيض مرسوم بالزهور المختلفة باللونين الأحمر والزهري، وتُزيَّن الإطلالة بإكسسوارات حمراء، واخترنا لكِ أيضًا عدة خيارات مناسبة للصباح، مثل أن تطلّي ببنطال وبليزر زهرييْن مع قميص أبيض مزين بالأسود، أو أن تختاري بنطالًا وبليزر بدرجة فاتحة من الزهري، مصمميْن بقماش الساتان؛ ليضفي عليكِ المزيد من الأنوثة، كما ننصحكِ باعتماد صيحة البليزر الواسع الذي يُعد من أكثر القطع تناسبًا مع الحجاب، ويمكن تنسيقه مع البنطلونات عالية الخصر، في حال أحببتِ طي البلوزة بداخله، أو اختيار التوب والبليزر من اللون نفسه مع بنطال بدرجة حيادية.

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نصائح لاختيار البليزر

كيف تختارين البلايزر المناسبة



هناك عدة نصائح يجب اتباعها لاختيار البليزر المناسب لكِ، ولأن المرأة ذات الجسم الممتلئ تواجه صعوبة دومًا عند اختيار البليزر؛ فننصحكِ -عزيزتي- باعتماد البليزر المصنوع بلون داكن من قماش ناعم ورقيق، والأفضل أن تنسقيه من نفس اللون، أما إن كنتِ تتمتعين بقوام قصير؛ فيمكنكِ التألق بالبليزر القصير مع التنانير الواسعة أو الفساتين الطويلة، وإذا رغبتِ في تنسيق البليزر مع البنطال؛ فينبغي أن يكون واسعًا أو بصيحة الخصر العالي، وذلك ليمنحكِ مظهرًا أنيقًا ويضفي عليكِ الطول، وإن كنتِ صاحبة شكل جسم الكمثرى؛ أي أن منطقة الكتفين لديكِ أنحف من الرِجليْن، فارتدي بليزر ذا كتفين مبطنتيْن، أو بليزر ضيقًا من الوسط، بحيث يُظهركِ بخصر أنحف.

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